الرئاسة: السيسي يشهد اليوم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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