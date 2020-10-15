شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ صرف منحة 100 جنيه لـ409 آلاف مواطن من مستحقي تكافل كرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بدء صرف منحة الـ100 جنيه لمستحقى برنامج المساعدات "كرامة" لمن يزيد عمرهم على 65 عاما اليوم الخميس، وذلك خلال شهر أكتوبر الجارى فقط، والتى كان قد تم إقرارها فى إطار اليوم العالمى للمسنين.

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد مستحقى المنحة من برنامج كرامة يبلغ ما يقرب من 409 آلاف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 48 مليون جنيه.

وأشارت نيفين القباج إلى أن المنحة المقدمة ستزيد دعم كرامة خلال شهر أكتوبر الجارى فقط إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها ، مؤكدة على أن هذه الزيادة ستصرف لمدة شهر واحد فقط وهو شهر أكتوبر الجارى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه الزيادة جاءت فى أطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، مشيرة إلى أن شهر أكتوبر الجارى شهد حزمة من الإجراءات هدفها تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية التى تهدف إلى دعمهم بكل السبل وتسخير كافة الجهود لتلبية احتياجاتهم.