شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم معتدل شمالا ورياح مثيرة للرمال جنوب البلاد والقاهرة تسجل 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.