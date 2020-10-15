شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اختيار الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل الوجهات السياحية بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنف موقع تريب أدفايزر، اكبر منصات السفر والسياحة فى العالم، مدينتى الغردقة، وشرم الشيخ، بالمركز الثانى والرابع على مستوى الشرق الأوسط ضمن أكثر الوجهات السياحية المفضلة على مستوى الشرق الأوسط تعرف على تفاصيل اختيارهم ضمن الافضل بالشرق الأوسط. 1- ضمت قائمة المدن الافضل فى تصنيف موقع تريب ادفايزر 10 مدن على الشرق الاوسط 2- احتلت مدينة الغردقة المركز الثانى فى القائمة 3- احتلت مدينة شرم الشيخ المركز الرابع فى القائمة التى صنفها موقع تريب ادفايزر 4- العاصمة الإماراتية أبوظبى صنفت فى المركز الاول بالقائمة Advertisements 5- وجاءت العاصمة المصرية القاهرة فى المركز السادس ضمن افضل 10 وجهات سياحية فى الشرق الاوسط 6- تم اختيار الغردقة فى المركز الثانى لكونها اهم مقصد سياحى معتدل المناخ طوال العام 7- شهادة السياح فى المدن السياحية المصرية وثقتهم بها 8- اتباع مدينتى الغردقة وشرم الشيخ الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اختيار الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل الوجهات السياحية بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.