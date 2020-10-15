شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: تدريب 3 آلاف معلم بالمدارس الفنية على استخدام المنصة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال احمد سويد، وكيل تعليم المنوفية، إنه في إطار تطوير منظومة التعليم والإرتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب، تم تدريب أكثر من 3 آلاف معلم من معلمى التعليم الفنى على استخدام المنصة الإلكترونية استعدادا للعام الدراسى من خلال قيام مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

واضاف سويد ان المركز قام بتقديم دورات تدريبية مجانية للمعلمين حول تصميم الدروس بنظام أون لاين لأول مرة على مستوى الجمهورية، وكذا تنظيم دورات تدريبية لموجهي عموم الأنشطة على استخدام التدريب وورش العمل بنظام أون لاين.

وأشار إلى استمارا متابعة استعدادت المدراس وتطبيق الاجراءات الاحترازية بها لبدء العام الدراسى الجديد.