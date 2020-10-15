شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تشهد أكاديمية الشرطة، الخميس، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجيين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.