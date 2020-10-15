شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تجمعات القمامة من أرض فضاء بجوار مصنع تدوير المخلفات في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن سمير عتريس، رئيس حي غرب شبين الكوم، بدء أعمال رفع تجمعات القمامة من أرض فضاء بجوار مصنع تدوير القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي بالسادات ومنع دخول أي مستجدات للموقع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئية للمستغل للأرض للقضاء على المقالب العشوائية بالحي حفاظا على البيئة وعلي الصحة العامة. وقال «عتريس» إنه تم استكمال أعمال رفع تجمعات الهدم أمام السجل المدني منطقة حمدي قنديل ونقلها إلى المدفن الصحي بالسادات بالاشتراك مع وحده التدخّل السريع كما تمت تسوية الطريق من مخلفات الهدم بطريق المصنع العزبة الغربية للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للحي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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