شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أسماء 3 من شهداء الإرهاب وكورونا على مؤسسات حكومية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة خلال اجتماعه الأخير برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق أسماء 3 من شهداء الإرهاب وفيروس كورونا على مؤسسات حكومية في مساقط رؤوسهم في قراهم ومدنهم في محافظة البحيرة.

ووافق المجلس خلال اجتماعه على إطلاق اسم الشهيد عبدالمنعم محمد الرامي، على مدرسة قرية الرامي الابتدائية في كوم حمادة، واطلاق اسم الشهيد محمد مبروك محمد الكحكي، على مدرسة إيتاي البارود الابتدائية الجديدة، وإطلاق اسم الشهيد الدكتور إبراهيم حنفي على عبدالمنعم، على قسم الكلي الصناعي في مستشفي ابو المطامير المركزي.

شارك في اجتماع المجلس التنفيذى في مجمع دمنهور الثقافى، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائبة المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء محمد بدر، السكرتير المساعد، واللواء حسن الإمام، مساعد مدير أمن البحيرة.