شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى والجمعية المصرية للمنظار، برئاسة الدكتور محمد العزب، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون، لبدء أول مسح طبى فى مصر للكشف عن سرطان الرحم، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهنى بالعباسية، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية فى تصريحات صحفية، إن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وفقا للمعاير القياسية، كما أنها تستهدف تعزيز وتوفير الخدمات الطبية الحديثة والجديدة بأعلى مستوى من الجودة، وتابع: منظومة التأمين الصحى الشامل رائدة وسباقة فى تقديم الخدمات المتطورة، كإضافة مسح طبى للكشف عن أورام عنق الرحم بالمجان للسيدات المنتفعات بخدمات التأمين الصحى الشامل.

وأضاف السبكى أن توجيهات القيادة السياسية دائما ما توصى بتوفير الخدمات الطبية والارتقاء بها، وأن الهيئة تعتبر أول هيئة حكومية صحية تتجة إلى توفير فحص الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم للمنتفعين، مع تقديم العلاج وفق أعلى برتوكول علاجى معمول به فى إنجلترا، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن كافة تفاصيل المسح وخريطة توفيره فى المستشفيات التابعة للهيئة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لأورام عنق الرحم، إن القيادة السياسية دفعت بحلم المصريين إلى الواقع فى توفير رعاية صحية عبر منظومة التأمين الصحى الشامل التى تقدم أعلى مستوى من الرعاية مشيرتا إلى أن أورام عنق الرحم منتشرة بين السيدات المتزوجات أو حتى الفتيات وهو ما يتطلب وضع برنامج قومى لتوفير الخدمة حماية للسيدات من مضاعفاته التى تفقدهم حلم الأمومة، مضيفا: أن فيروس hpv هو المسبب لسرطان عنق الرحم وله مجموعة من الأعراض ينبغى الكشف عنها للسيدات، لافتا إلى أنه سيتم اطلاق حملة توعية كبيرة خلال الفترة المقبلة للتوعية بالمرض وطرق الكشف عنه.