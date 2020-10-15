شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ظهرا.. آخر موعد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة مستحقى منحة 500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى اليوم الخميس، الموعد النهائى لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ 500 "المرحلة الرابعة"، بعد أن بدأ التحديث السبت الماضى، وذلك على موقعى القوى العاملة ومجلس الوزراء، حيث سيتم غلق تسجيل البيانات على الموقعين فى تمام الساعة الـ 12 ظهرًا .

كانت القوى العاملة أعلنت الثلاثاء، أن عدد العمالة غير المنتظمة التى قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى اليوم على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 4 ملايين و637 ألف عامل على مدى 4 أيام.

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وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه بعد الانتهاء من موعد تحديث بيانات المتقدمين سوف يجرى تدقيق بياناتهم عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

وشدد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، والذى بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا.، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.