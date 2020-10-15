محاولة سرقة انتهت بالقتل.. التفاصيل الكاملة لوفاة "فتاة المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

آثارت واقعة وفاة فتاة المعادي "مريم"، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة سحلها بواسطة اثنين مستقلين ميكروباص محاولين سرقة شنطها، قبل أن تكشف النيابة العامة التفاصيل الكاملة عن ما جري، مطالبة بسرعة ضبط المتهمين.

ويرصد "الخليج 365" تفاصيل الحادث خلال السطور التالية:

البداية

تلقت النيابة العامة في غضون الساعة السابعة من أول أمس الثلاثاء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها "مريم" البالغة من العمر أربعة وعشرين عامًا بحي المعادي.



انتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان المجني عليها وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما انتقلت لمعاينة مسرح الحدث بصحبةِ ضُبَّاط «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، فتبينت آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فأخذت عينات منها.

مقاطع مرئية

كلَّفتْ التيابة ضباطَ الإدارة بمضاهاتها بعينة دماء المجني عليها، كما تمكنت «النيابة العامة» من الحصول علي خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة علي موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.

شاهد عيان

وقال شاهد عيان، إنه شاهد سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.

وذكر شاهد العيان في التحقيقات، أنه رأى المجني عليها في صحبة أخرى تتحدثان بالقرب من السيارة التي عثرت النيابة العامة على آثارٍ دمويَّةٍ بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون ، يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما.

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وقال إن أحد مستقلي الميكروباص انتزع حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة، فاختل توازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة.

وأضاف أن الفتاة التي كانت بصحبة المجني ابتعدت خوفًا أثناء وقوع الحادث.



وأتم حديثه: "مكثت المجني عليها قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة".

قرارات النيابة

وأصدرت النيابة عدة قرارات لكشف ملابسات الحادث كالتالي:

- كلفت ضباط الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمضاهاة الدماء في موقع الحادث بعينة من دماء المجني عليها.

- حصلت النيابة على 5 مقاطع مرئية من آلات المراقبة "الكاميرات" سيتم تفريغها للوصول لمرتكبي الحادث.

- أمرت باستدعاء فتاة كانت بصحبة المجني عليها ثبل الحادث لسماع شهادتها.

- طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

- أمرت بضبط وإحضار مرتكبي الحادث.

ولا تزال تحقيقات النيابة مستمرة؛ لضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة بعد تسببهما في مقتل المجني عليها "مريم".