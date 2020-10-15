شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد كورونا.. «أطباء البحيرة» تنعى وكيل وزارة صحة سابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة أطباء البحيرة ومديرية الصحة بالبحيرة حالة وفاة جديدة لأحد شهداء فيروس كورونا، وهو الدكتور زكريا عبدربه، وكيل وزارة الصحة الأسبق في القليوبية والبحيرة، عن عمر 66 عامًا، والذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في مستشفى صدر دمنهور.

ونعت نقابة أطباء البحيرة، عبر حسابها على موقع «فيس بوك» الفقيد «تنعى نقابة أطباء البحيرة ببالغ الأسف الدكتور زكريا محمد عبدربه اسماعيل، وكيل وزارة الصحة الأسبق في البحيرة والقليوبية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد في رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».

وأصدرت مديرية الصحة بالبحيرة بيانًأ عبر حسابها على موقع «فيس بوك» نصه: «ينعى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحه بالبحيرة، والدكتور حموده الجزار، وكيل مديرية الصحة، وجميع العاملين في القطاع الصحى ببالغ الحزن والأسى، الدكتور زكريا عبدربه وكيل وزارة الصحة الأسبق بالقليوبية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد في واسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

شغل الفقيد الراحل مناصب مدير مستشفى أبوحمص المركزى ثم وكيل ومدير مديرية الصحة بالبحيرة ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وكان يعمل استشارىًا للمسالك البولية والأمراض التناسلية.