شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد كورونا.. «أطباء البحيرة» تنعى وكيل وزارة صحة سابق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت نقابة أطباء البحيرة ومديرية الصحة بالبحيرة حالة وفاة جديدة لأحد شهداء فيروس كورونا، وهو الدكتور زكريا عبدربه، وكيل وزارة الصحة الأسبق في القليوبية والبحيرة، عن عمر 66 عامًا، والذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في مستشفى صدر دمنهور.
ونعت نقابة أطباء البحيرة، عبر حسابها على موقع «فيس بوك» الفقيد «تنعى نقابة أطباء البحيرة ببالغ الأسف الدكتور زكريا محمد عبدربه اسماعيل، وكيل وزارة الصحة الأسبق في البحيرة والقليوبية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد في رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».
وأصدرت مديرية الصحة بالبحيرة بيانًأ عبر حسابها على موقع «فيس بوك» نصه: «ينعى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحه بالبحيرة، والدكتور حموده الجزار، وكيل مديرية الصحة، وجميع العاملين في القطاع الصحى ببالغ الحزن والأسى، الدكتور زكريا عبدربه وكيل وزارة الصحة الأسبق بالقليوبية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد في واسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
شغل الفقيد الراحل مناصب مدير مستشفى أبوحمص المركزى ثم وكيل ومدير مديرية الصحة بالبحيرة ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وكان يعمل استشارىًا للمسالك البولية والأمراض التناسلية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,915
-
تعافي
97,920
-
وفيات
6,077
كانت هذه تفاصيل خبر شهيد كورونا.. «أطباء البحيرة» تنعى وكيل وزارة صحة سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.