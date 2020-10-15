شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن مكان لجنتك وعنوانها ورقمك بالكشوف من الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطيع الآن الاستعلام عن بيانات لجنتك الانتخابية، ومعرفة اللجنة الفرعية ومكان اللجنة وعنوانها ورقمك في كشوف الانتخابات عن طريق ادخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا، في الخانة الموجودة فى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب.

يمكنك الدخول مباشرة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومعرفة بياناتك الانتخابية من خلال الضغط هـنـــــا.

وعند الضغط على الرابط يظهر الشكل كما في الصورة جاهز لإدخال الرقم القومى كما فى الصورة:

استعلم عن مكان لجنتك وعنوانها ورقمك بالكشوف من الهيئة الوطنية للانتخابات

وبعد إدخال الرقم القومى سيظهر لك كل البيانات اللازمة للانتخابات كما فى الجدول التالى:

الرقم القومي (.............) له حق الانتخاب

بيانات اللجنة الانتخابية

مركزك الإنتخابي: ..................................... محافظة: ..................................... مركز: ..................................... العنوان : ..................................... رقم اللجنة الفرعية: ..................................... Advertisements رقمك في الكشوف الانتخابية: ..................................... تاريخ التصويت: 24 - 25 أكتوبر دائرة الفردي: ..................................... دائرة القائمة: .....................................