شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يجتمع بأعضاء مجلس إدارة جمعية مار منصور في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل الإيبارشية البطريركية، بأعضاء مجلس إدارة جمعية مار منصور في الإسكندية، مساء الأربعاء.
وناقش الاجتماع بعض الأمور الخاصة بمكاتب الجمعية من أعمال سابقة أو تحديات وبحث خطة لتطوير المكاتب خلال الفترة القادمة.
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