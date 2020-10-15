شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يعلن بدء تسكين الطالبات فى المدينة الجامعية بداية من يوم السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت تسكين واستيعاب الطالبات فى المدينة الجامعية أكبر من المدينة الخاصة بالطلاب، قائلاً: "حفاظا على بناتنا من السكن الخارجى وحتى يكون أسرهم آمنين عليهن".

وأضاف الخشت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الجامعة ستوفر كافة المواد المطهرة لتطهير وتعقيم المدينة الجامعية بصورة مستمرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه سيتم بدء تسكين الطالبات فى المدينة الجامعية بداية من يوم السبت المقبل أول أيام العام الجامعى الجديد، على مدار الأسبوع الأول من الدراسة وذلك للحفاظ على البنات من مشقة السفر والعودة يوميا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء كليات الجامعة ومعاهدها، ومديرى مستشفياتها وقصر العينى التعليمى الجديد والأسنان التعليمى الجديد ومستشفى الطلبة، بتطبيق خطة التعلم بنسب الحضور المقررة وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة فى هذا الشأن، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها، مشددًا على ضرورة التنبيه مجددًا بالالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على جميع منسوبى الجامعة، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لا يقل عن مترين بين كل فرد وآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى طبقًا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وسرعة اتخاذ القرارات الفورية والحاسمة دون أى إبطاء، والتعامل وفقًا للبروتوكولات المعمول بها فى وزارة الصحة مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو من أى أعراض للفيروس.