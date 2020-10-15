شكرا لقرائتكم خبر عن جبل «الكريستال».. تاج يزيّن الصحراء البيضاء في واحة الفرافرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد جبل الكريستال جوهرة وكنزًا من أغنى الكنوز في قلب الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة.

يقع الجبل على بعد 120 كيلومتر من واحة الفرافرة، و160 كيلومتر من الواحات البحرية والتى تبعد عن الجيزة بأكثر 400 كيلومتر.

يتميز الجبل بأنه من أروع المناطق الطبيعية في محمية الصحراء البيضاء، وهو عبارة عن جبل يتكون من صخور الكريستال وهو فريد من نوعه، حيث قطع الكريستال اللامعة وتعد من الصخور الثمينة والتي لا يوجد لها مثيل في العالم، وأصبح من أهم المزارات السياحية بصفة خاصة لاحتوائه على أجمل المناظر الساحرة، ذات الطبيعة الخلابة.

الصخور الجيرية المتحولة، هي أول نقطة على الطريق لدخول المحمية وأمامها لافتة إرشادية كبيرة تتضمن كافة المعلومات المتاحة عنها.

ويقول الدكتور محمد عبدالعظيم، أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومى للبحوث، إن الجبل يتكون بالكامل من البلورات أو الكريستال الخالص والفريد من نوعه وهو عبارة عن منطقة كهوف تعرضت للغرق وتحولت إلى صخور جيرية متحولة.

أما المنطقة التي ينتمي إليها الجبل فكانت بحراً أثناء عصور أيوسين وحتى العصر الكريتاسي، وعند جفاف البحر عقب العصر الطباشيري أظهر هذه المنطقة ومنها جبل الكريستال.

وأشار «عبدالعظيم» إلى أن قطع الكريستال اللامعة من الصخورالنادرة والثمينة والتى ليس لها مثيل في العالم وتتكون أكترمن 125 نوع من الكريستال متجمعة في كتله جبلية ضخمة، لذا فهى من أغنى وأغلى وأندر الجبال في العالم، وهو عبارة عن قوس صغير من الصخور، يتلألأ تحت أشعة الشمس بأضواء مبهرة بتألق تبدو كالتاج المتزين بالآلاف من الجواهر وقطع الكريستال الملونة والنادرة جداً واللي رسمتها الطبيعة.

وأضاف: «أصبح الجبل قبلة الباحثين من كل مكان فضلا عن الأف السياح من كل بلاد العالم»، فيما يتكون الجبل الكريستال من مجموعة من التلال متوسطة الحجم والمُتبعترة ومنتشرة بين الواحة البحرية، وواحة الفرافرة في الصحراء الغربية.

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ويذكر الدكتور على سليمان، أستاذ علم الجيوفيزياء بالمركزالوطني للجيوفيزياء، أن جبل الكريستال كان عبارة عن كهف كامل من الصواعد والهوابط، ومع مرور الزمن ونتيجة لعوامل التعرية، فقد الكهف سقفه، وهناك دلالات قديمة تشير إلى أن المنطقة تكونت بعد إرتطام نيزك عظيم بالأرض ولد حرارة عالية جدا أدت لإنصهار الصخور، وتحولت لقطع من الكريستال النفيسة.

وقال عماد سعيد، مرشد سياحى، إن وزارة البيئة أعلنت الجبل كمحمية طبيعية عام 2008، بعد قيام معظم السياح والمحليين، بجمع قطع الكريستال المتناثرة مما تسبب في خلوه من معظم القطع ولم تبق إلا هيكل الجبل الصلب الذي يصعب تكسيره. ولكن تبين ليست مجرد أحجار ملونة، ولكنها من أغلى أنواع الحجارة في العالم.