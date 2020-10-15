شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من موقع الشركة المصرية للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطيع الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أكتوبر 2020 ، من موقع الشركة المصرية للاتصالات، التى أصدرتها الشركة يوم 15 أكتوبر، وتوجد فترة سماح للسداد تنتهى يوم 14 نوفمبر 2020.

ويكثر البحث على الإنترنت هذه الآيام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى عن شهر أكتوبر 2020، على موقع الشركة المصرية للاتصالات، لارتباط الكثيرين بخدمة الانترنت على التليفون الأرضى حتى لا تتأثر الخدمة وخصوصًا أن خدمة الانترنت الهوائى فى بعض الأماكن سيئة.

ويمكنك الاستعلام الآن عن قيمة الفاتورة عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضى بالضغط على الرابط هــنـــــــــــــا.

وتستطيع معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضى أيضًا عن طريف الاتصال من التليفون الأرضى برقم 140 الدليل.

وتتعدد طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى :

السداد الإلكترونى من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط هــنــــــــــا.

السداد من خلال سنترالات الشركة المصرية الإتصالات.

السداد عن طريق خدمة فورى.

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السداد عن طريق ماكينات الصراف الآلى ATM لبعض البنوك مثل ماكينات البنك الأهلى المصرى وبنك التجارى الدولى.

السداد عن طريق خدمة فودافون كاش.