شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ينتقل لموقع الهبوط الأرضي في المنتزه.. ويكلف بالوقوف على أسبابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لموقع الهبوط الأرضي الحادث بشارع ٤٥ أمام شارع ١٤ بنطاق حي المنتزة أول، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر.

وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الجهات المعنية من الطرق والمرور والحي وغيرها من الجهات بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى.

واستدعى محافظ الإسكندرية فور وقوع الحادث مسئولي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز، لمعرفة أسباب الهبوط.

وكلف المحافظ المسئولين بتجهيز المعدات اللازمة للقيام بأعمال الردم وإصلاح الهبوط بعد الوقوف على الأسباب.