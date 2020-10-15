شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يخصص عظة الأربعاء للحدبث عن ثقافة التطوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الإسبوعية في اجتماع الأربعاء الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ودار موضوع العظة من خلال سلسة من بعض الثقافات التربوية، والثقافة الأولى «ثقافة التطوع»، وقال البابا: «من الأشياء الجميلة التي يجب أن نزرعها في نفوس أولادنا ونتعلمها مجموعة من الثقافات التربوية، وسوف اتكلم معكم خلال الأسابيع الأتيه عن مجموعة من الثقافات التي يجب أن نزرعها في أولادنا».

وأضاف: «اليوم سوف اتكلم معكم عن (ثقافة التطوع) للكبار والصغار، الإنسان الذي يتطوع ويقدم من وقته وجهده وامواله وخبرته دون أن ينتظر شيء ويقدم وهو فرحان ويوجد في العالم ما يسمى بالمؤسسات الخيرية وهى قائمه على متطوعين مثل هيئة الصليب الأحمر العالمية الذين لا يتقادوا أجر عن تطوعهم، وهذه صفة يجب أن تزرع في الإنسان، وكل الثقافات التربوية التي نتحدث عنها جزورها من الكتاب المقدس مثل معجزة المريض المدله من السقف لم يأخذوا أجرعن حمله، الآيه التي تحكم هذا العمل هي «فَمَنْ يَعْرِفُ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا وَلاَ يَعْمَلُ، فَذلِكَ خَطِيَّةٌ لَهُ» ضعها مبدأ في حياتك، مثل الطفل الذي ذهب إلى اليوم الدراسي الأول وعندما عاد حكي لوالدته أنه كان فرحان وعندما سألته هل لعب مع الأطفال قال لا بل كنت أحرص الشنط «هذا عنده البداية وضحى باللعب في سبيل اسعاد أصدقاءه».

وتابع قداسته: «المجتمعات تقوم على المتطوعين في العالم كله، الشخصية التي فيها هذا التطوع في الكتاب المقدس شخصية (نحميا) في العهد القديم، كان إنسانًا يهوديًا وسبي في بلاد بابل في (شمال العراق وأيران)، هو اسير وبعيد عن بلده ويعمل ساقي للملك وكان يرى الملك باستمرار ولكنة يهودي وقلبه في أورشليم رغم بعده، وفي يوم وهو يقدم للملك لاحظ الملك أن وجهه متضايق فيقول نحميا أننا قبل أن أيجب صليت وأخبر الملك عن حال أورشليم والخراب الذي بها، فاعطاه كل ما يحتاج لتعمير أورشليم، ونجح في بناء أسوار مدينة أورشليم العظيمة ( مدينة الملك العظيم) في 52 يوم».

وحدد البابا 5 أشكال للتطوع وهي «حب العمل، والاستعداد للبذل، والاحتمال، والصلاة واتضاع الإنسان».

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