شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 26 مركزًا للدروس الخصوصية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملات مشتركة من الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من غلق وتشميع 26 مراكزاً للدروس الخصوصية، بمدن ومراكز المحافظة بواقع مركزين للدروس الخصوصية بكل إدارة تعليمية من ال 13 إدارة، حفاظًا على صحة الطلاب، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بمنع الدروس الخصوصية وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتمكنت الحملات من تشميع 26 مركزاً للدروس الخصوصية بالشمع الأحمر، وتم صرف الطلاب من مقرات المراكز الخصوصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن الحملات التي تشنها المحافظة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يجب غلق التعليم الموازي، لتقوم المدرسة بدورها الكامل تجاه الطلاب، مشيراً إلى أن الحملات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة وغلق مراكز الدروس الخصوصية، لتخفيف العبء على الطلاب وأولياء أمورهم،و ضمن الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أنَّه لن يسمح بتشغيل مراكز دروس خصوصية حفاظًا على سلامة الطلاب في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020، وبناء على توجيهات، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم ،أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،وجه باستمرار الحملات التفتيشية على جميع مراكز الدروس الخصوصية في جميع مراكز المحافظة، لإغلاقها وتشميعها، تفعيلا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ لمواجهة التجمعات في السناتر التعليمية حفاظا على الطلاب من العدوى ولمنع انتشار فيروس كورونا.