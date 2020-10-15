شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشهد ختام التدريب العملي المشترك «صقر 63» لمجابهة الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ختام التدريب العملي المشترك «صقر63» الخاصة لمجابهة الكوارث والتعامل مع الأجسام الغريبة والتعرف على مدي توافر الامكانات المتاحة وتدريب الافراد، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي، ومديرية الامن،والمدن بالمحافظة، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبعض مديريات الخدمات.

اقيم الختام بمقر شركة بتروبيل بمدينة ابورديس بحضور اللواء جمال عبدالرشيد سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، وممثلي القوات المسلحة والشرطة، وممثلي الجهاز التنفيذي وبعض عواقل ومشايخ ابورديس،وكافة الجهات المعنية من مديرية الشباب والرياضة والتضامن، وشركة الكهرباء، وشركة المياه والتربية والتعليم، والصحة.

واشاد الحضور باستعداد الجهات المعنية وتاهبها الدائم، والتأكد من جاهزية كافة المعدات والتعامل الفوري في حال حدوث طوارئ.

وقام المحافظ في ختام البيان بتقديم الشكر لجميع الجهات المشاركة وتم تبادل الدروع التذكارية.