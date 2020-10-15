شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ترقيم وتسجيل 96 ألف رأس ماشية لتحسين السلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، برامجها بتحصين وترقيم وتسجيل الماشية، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إنه تم ترقيم وتسجيل عدد 96947 حيوان منذ بدء حملة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية حتى الآن ، بالتزامن مع تحصين الحيوانات بُمختلف اللقاحات حيث تقوم فرق التحصين بتـرقيم وتسجيل الحيوانات غيـر المُسجلة عند تقديمها للتحصين ، مضيفا أن هناك حملات بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الامراض الوبائية، موضحا أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة.

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وقال تقرير الخدمات البيطرية ، أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا ما يلى : موقف الحيوان التحصينى ضد الأمراض الوبائية المختلفة ، موقف الحيوان الصحى ومباشرته اول بأول ومعرفة الامراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والاصل وامكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة ، تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب، والهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وانتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي، اعمال الحملة القومية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع بمحافظات الجمهورية، مؤكدا أن هناك متابعة مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض الوبائية ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء، والتنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الابلاغ عنها.