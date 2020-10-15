شكرا لقرائتكم خبر عن السجن وغرامة 5 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على أنظمة معلوماتية خاصة بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه القانون رقم 175 لسنه 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية" بحسم جرائم الاعتداء علي الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بعقوبات تصل إلى السجن وغرامة 5 مليون جنيه.

وتفيد المادة (20) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوي الدخول أو اخترق موقعاً أو بريداً إليكترونيا أو حساباً خاصاً أو نظاماً معلوماتياً يُدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكاً لها، أو يخصها.

ووفقا للمادة، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق علي بيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وتشير المادة إلي أنه في جميع الأحوال، إذا ترتب علي أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصاميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغاؤها كليا أو جزئيا بأي وسيله كانت تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.