السجيني: وجود نحو 4 آلاف مرشح فردي و8 قوائم شهادة ثقة في انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوب، إن الأجواء التي يشهدها الشارع المصري خلال هذه الآونة من زخم سياسي واسع حول انتخابات مجلس النواب 2020، والكم الكبير من المرشحين على المقاعد الفردية والمنافسة على كافة قطاعات القوائم، تمثل شهادة ثقة في نزاهة وحيادية الصندوق الانتخابي.

وأكد السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانين، على أن المقاعد الفردية المقدرة وفق القانون بـ 284 تشهد منافسة ما يقرب من 4 آلاف مرشح على مستوي محافظات الجمهورية، وهي ظاهرة جديدة على الحياة السياسية المصرية، تمثل ثقة كبيرة في الاحتكام للصندوق الانتخابي والإيمان بالمنافسة الحقيقة على أرض الواقع.

ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أن الـ 50% من المنافسة على مقاعد القائمة، والمقدرة بـ 284 أيضا، تشهد منافسة 8 قوائم على كافة القطاعات، ومنها القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي قائمة تحالفية تضم العديد من الأحزاب والقوي السياسية، وعلى رأسها أكبر الأحزاب وأقدمها بالحياة السياسية المصرية، وبالتالي هي تستمد قوتها من قوة أحزابها، وقوة أعضائها وكوادرها.

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وشدد أمين عام ائتلاف دعم مصر: للأسف الشديد طالت القائمة العديد من المعلومات المغلوطة، والأكاذيب التي دائما ما تشهدها أي عملية انتخابية، وهذا أمر مُتوقع في ظل المنافسة القوية والزخم الكبير، وهو الأمر الذي يتطلب من رموزها وأعضائها التوضيح وكشف الحقائق أمام الرأي العام، دون أي نوع من الحساسية.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن البعض روج بأن القائمة الوطنية تُدار بفكر مالي، ورأس مالي، متابعا: يكفينا أن نستحضر أي قائمة من القوائم الأربع ونحلل شخصيتها فنجد منها 95% شخصيات تكنوقراط وشبابية وحزبية، وليس لديها ملاءة مالية مثلما يروج البعض، ونسبة الـ 5% هم من أصحاب الملاءة المالية ولكن في ذات الوقت من أصحاب الكفاءات، وهو أمر منطقي أن تكون مثل هذه النماذج موجودة لتمويل الحملات الانتخابيات والتطبيقات اللوجستية الخاصة بها قائلا.. معلوم في كل العالم بأنه لا توجد أي عملية انتخابية دون هيكل تمويلي وأيضا هو أمر رئيسي للأحزاب في نشطها وعملها وغير معيب إطلاقا.

وأكد على أن التحدي للجميع في إدراك أن الأموال المخصصة لتمويل الدعاية الانتخابية من الأحزاب والقوي السياسية المنضمة للقائمة الوطنية تتم وفق إطار رسمي وحسابات بنكية، وليست تعاملات شخصية بين أفراد وبعضها البعض، وهذا فيصل حقيقي مبني على إطار مؤسسي بمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وهذ أمر لا غبار عليه إطلاقا قائلا: "الفيصل في الرد على إدارة القائمة الوطنية بفكر مالي هو تحصيل مخصصات الدعاية بشكل مؤسسي عبر حسابات رسمية بشكل مؤسسي".