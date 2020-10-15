شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك مروري بسبب هبوط أرضي بشارع 45 في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد شارع 45 بمنطقة ميامي بحي المنتزه شرقي الإسكندرية، مساء الأربعاء، ارتباكا مروريا بسبب هبوط أرضي، ما أدى لتوقف حركة المرور.

ورد بلاغ لغرفة عمليات بإدارة مرور الاسكندرية يفيد حدوث تكدسات مرورية بشارع 45.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة وإدارة المرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بعمق وقطر كبير بمنتصف الشارع المشار إليه، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في السيارات.

وتم وضع حواجز حديدية بموقع الهبوط بالتنسيق مع مديرية الطرق، لتأمين المارة والسيارات، وتسيير الحركة المرورية لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار شركات المرافق «الصرف الصحي- مياه الشرب- الغاز» للتعامل مع الهبوط كل في اختصاصه.

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بالصور- ارتباك مرورى بسبب هبوط أرضى بشارع 45 بالإسكندرية

بالصور- ارتباك مرورى بسبب هبوط أرضى بشارع 45 بالإسكندرية

بالصور- ارتباك مرورى بسبب هبوط أرضى بشارع 45 بالإسكندرية

بالصور- ارتباك مرورى بسبب هبوط أرضى بشارع 45 بالإسكندرية