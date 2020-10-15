شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تلقينا 98 ألف و900 طلب تصالح.. و360 مليون و630 ألف جنيه «جدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن إجمالي طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وصل إلى 98 ألف و900 طلبا، وأن جملة ما تم تحصيله بلغ 360 مليون و630 ألف جنيها.

وأضاف في تصريحات، الأربعاء، أنه تم تقديم 418 طلبا اليوم، بقيمة متحصلات مليون و256 ألف جنيه، حيث تم تقديم 124 طلب تصالح بمركز بني سويف، و50 طلب بناصر، و72 بالواسطى، و68 من ببا، و31 باهناسيا، و16 بسمسطا، و57 طلبا بالفشن.

وأشار المحافظ إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرارات تخفيض قيمة تقدير سعر المتر المسطح في القرى والمدن، لافتاً إلى تكليفاته لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح،ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون.

وطالب محافظ بني سويف المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم ودفع رسوم الجدية، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.