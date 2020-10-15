شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يجتمع بالمجلس الرعوي في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مساء الأربعاء، بالمجلس الرعوي في الإسكندرية، بحضور القمص أنطونيوس غطاس، وكيل الإيبارشية البطريركية، ولفيف من الكهنة.

وأثناء الاجتماع تمت مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالكنيسة (الدعوات، الأسرة، الشباب، مدارس الأحد).

وأكد الأنبا باخوم ضرورة تثبيت الهوية القبطية الكاثوليكية من خلال بث أعضاء جدد في كل المؤسسات الخاصة بالكنيسة، وأيضًا من خلال مواصلة تطوير المناهج الكاثوليكية.