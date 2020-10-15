شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «6 أكتوبر الجديدة» يستعرض مشكلات وحدات الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استعرض المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر الجديدة، المشكلات التي تواجه الصحفيين أصحاب الوحدات السكنية الجديدة في المدينة. وكلف «النجار» نوابه في تذليل العقبات التي تواجه الصحفيين خاصة مشكلات المياه والكهرباء وغيرها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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