شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة: الجسد بدون قيم جثة هامدة.. وليس بالخبز وحده يحيا الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د. على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن المجتمع لن يتقدم ويحقق التنمية إلا من خلال القيم، قائلا: «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، لأن القيم هي الأساس، والجسد بدون قيم جثة هامدة»، مشيرا إلى أن هذا التعاون يستهدف صالح الوطن والمواطن.

وقال د.جمعة إن البلاد تحتاج إلى عمل دؤوب ومستمر حتى تعود مرة أخرى لريادتها، مشيراً إلى أن القيم محور هذا المشروع، قيم إنسانية مشتركة بين مختلف الأديان لا نزاع عليها، مثل الصدق والإخلاص الأمانة واحترام الآخر والثقة في النفس والرحمة والود والتعاون والمساواة وغيرها.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أجيال مصر والمنظمة الكشفية العربية: أن الكشافة تستهدف تنشئة الشباب تنمية صالحة، ونشر القيم الفاضلة، موضحاً أن الذين يفسدون في الأرض لا يحبون الكشافة لانها تصلح وتعمر ولا تدمر، وذكر أن الحركة الكشفية قادرة على تغيير الواقع من أجل عالم أفضل.

واستطرد قائلا: «في مشروع قيم وحياة وصلنا إلى ١٦٠ مبادرة لنشر القيم المجتمعية، منها مبادرة للنظافة ومبادرة لرعاية المسنين ومبادرة لحماية الفتيات من التحرش ومبادرة لنشر السعادة والعديد من المبادرات الأخري،ومن فضل الله وعلامات القبول النجاح والتوفيق، فتحولت المبادرات لمشاريع علمية، ومع استمرار النجاح إذا بنا نصل إلى تنظيم كأس مسابقة كاس مصر المبادرات الشبابية لمشروع قيم وحياة»

ووجّه جمعة الشكر للمنظمة الكشفية العربية، موضحا أنها تقود الحركة الكشفية في مصر ولها علاقات قوية بالحركة الكشفية في الوطن العربي والعالم، مضيفاً أن البرتوكول هو عمل لعمارة والأرض ونفع الناس وإفادة الشباب، مشيداً بدعم الدكتور أشرف صبحي.

وقال جمعة أن البروتوكول يستهدف التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاث في توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية من خلال أنشطة وبرامج عمل مشتركة تشملبرامج تدريبية (تدريب مدربين) لقادة وقائدات الكشافة المصرية على مناهج مشروع قيم وحياة ليقوموا بالتدريب داخليًا في الحركة الكشفية، ومشاركة الكشفيين في تلقي برامج التدريب التي تقيمها مؤسسة أجيال مصر في المحافظات المصرية.

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