قطاع المعاهد الأزهرية يستعد للدراسة تعرف على أبرز التعليمات × 16 نقطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر قطاع المعاهد الأزهرية على شكل الدراسة للعام الجديد 2020-2021، كعام استثنائى بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك على النحو الآتى:
1- مدة الدراسة للصفوف التمهيدية والأول والثانى والثالث الابتدائي ( 4 ) أيام.
2- من الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوى يومان فقط.
3- عدد الحصص فى اليوم الدراسي 8 حصص.
4- تدريس مناهج 15 مارس أول أسبوعين من الدراسة للمناقشة فقط ولن يمتحن فيها الطالب.
5- حضور التلاميذ فى الموعد المحدد وهو الثامنة إلا ربع وليس قبل ذلك.
6- إرتداء الكمامة والتأكيد على التلاميذ بعدم خلعها او تبديلها ولن يسمح بدخول التلميذ بدونها.
7- إحضار التلميذ جميع أدواته الشخصية والتأكيد عليه بعدم استعارة أي أدوات من زملاؤه سواء أدوات مدرسية أو شخصية كزجاجة المياه والمناديل وغير ذلك.
8- إحضار التلميذ صابونة خاصة به أو جل تعقيم يكون خاص به لاستخدامه الشخصي.
9- الألتزام بمواعيد الانصراف وعدم ترك التلميذ في المدرسة بعد موعد الانصراف الرسمي.
10- متابعة التلميذ للبرامج التلفزيونية المخصصة له.
11- عدم ملامسة التلميذ للسلم أثناء الصعود أو النزول.
12- إذا حضر ولى الأمر إلى المدرسة لأى سبب يلتزم بإرتداء الكمامة ويحضر القلم الخاص به للتوقيع فى سجل أولياء الامورعند البوابة ومعه البطاقة الشخصية.
13- متابعة صفحة المعهد للاطلاع على كل جديد.
14- مراعاة المسافات بين التلاميذ اثناء الطابور والصعود إلى الفصل.
15- عدم التعامل بين التلاميذ بالمصافحة او الأحضان.
16- حضور التلميذ إلى المعهد بالزي الرسمى.
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