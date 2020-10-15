شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يستعد للدراسة تعرف على أبرز التعليمات × 16 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر قطاع المعاهد الأزهرية على شكل الدراسة للعام الجديد 2020-2021، كعام استثنائى بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك على النحو الآتى:

1- مدة الدراسة للصفوف التمهيدية والأول والثانى والثالث الابتدائي ( 4 ) أيام.

2- من الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوى يومان فقط.

3- عدد الحصص فى اليوم الدراسي 8 حصص.

4- تدريس مناهج 15 مارس أول أسبوعين من الدراسة للمناقشة فقط ولن يمتحن فيها الطالب.

5- حضور التلاميذ فى الموعد المحدد وهو الثامنة إلا ربع وليس قبل ذلك.

6- إرتداء الكمامة والتأكيد على التلاميذ بعدم خلعها او تبديلها ولن يسمح بدخول التلميذ بدونها.

7- إحضار التلميذ جميع أدواته الشخصية والتأكيد عليه بعدم استعارة أي أدوات من زملاؤه سواء أدوات مدرسية أو شخصية كزجاجة المياه والمناديل وغير ذلك.

8- إحضار التلميذ صابونة خاصة به أو جل تعقيم يكون خاص به لاستخدامه الشخصي.

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9- الألتزام بمواعيد الانصراف وعدم ترك التلميذ في المدرسة بعد موعد الانصراف الرسمي.

10- متابعة التلميذ للبرامج التلفزيونية المخصصة له.

11- عدم ملامسة التلميذ للسلم أثناء الصعود أو النزول.

12- إذا حضر ولى الأمر إلى المدرسة لأى سبب يلتزم بإرتداء الكمامة ويحضر القلم الخاص به للتوقيع فى سجل أولياء الامورعند البوابة ومعه البطاقة الشخصية.

13- متابعة صفحة المعهد للاطلاع على كل جديد.

14- مراعاة المسافات بين التلاميذ اثناء الطابور والصعود إلى الفصل.

15- عدم التعامل بين التلاميذ بالمصافحة او الأحضان.

16- حضور التلميذ إلى المعهد بالزي الرسمى.