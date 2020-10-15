شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستشهد بتعافى ابنه من كورونا لإعادة الطلاب للمدارس: لم يشعر بإصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الولايات التى لا تزال تغلق اقتصادها لفتح أبوابها، قائلا إن منظمة الصحة العالمية نفسها قالت إن الإغلاق وحده ليس حلا، ووجه دعوة إلى إعادة الطلاب إلى المدارس مستشهدا بإصابة ابنه بارون، قائلا إنه لم يكن يعرف حتى أنه مصاب بالفيروس.

وأضاف فى فعالية انتخابية فى أيوا، أن بارون شأنه شأن من هم فى عمره لا يتأثرون بشكل كبير بالفيروس، وأكد أنه بصحة جيدة للغاية الآن، مكررا الدعوة بإعادة الطلاب إلى المدارس.

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مضيفا أن هناك لقاحات سيتم توزيعها قريبا، مؤكدا أنه يريد توفير العلاج الذى أخذه والمشكل من الأجسام المضادة بشكل مجانى لمن يحتاجه.