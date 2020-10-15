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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أول صور للمتهمين بقتل فتاة المعادى، بعد سرقة حقيبتها أثناء سيرها مع صديقتها بمنطقة المعادى.
وكشف مصدر أمنى أن المتهمين مسجلين خطر ومن أصحاب السوابق وأقارب (أبناء خالة)، وأحدهم من منطقة مصر القديمة والثاني من منطقة بولاق الدكرور واتفقا فيما بينهما على تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام سيارة مطموسة اللوحة المعدنية.
وأضاف المصدر أن أحد المتهمين يقود السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والآخر يقوم بخطف الحقيبة من المجني عليها، وأنه في يوم الحادث قاما المتهمان بمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث اقتربا من الفتاة وانتزعا منها الحقيبة بالخطف، إلا انها تشبثت، ومع سير الميكروباص بسرعة فائقة ارتطمت رأس الفتاة بسيارة كانت متوقفة بجوار الطريق مما أدى إلى سقوطها وحدوث نزيف أسفر عن وفاتها.
وأشار المصدر إلى أنه عقب تحديد مكان المتهمان تم مداهمة مكان اختبائهما وضبطهما وتم تحرير محضر بالواقعة.
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