شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة العاملين بمجلس النواب تسرى بشكل مؤقت على موظفى "الشيوخ"..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص قانون مجلس الشيوخ على إعداد لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس، على أن تسرى لائحة شئون العاملين بمجلس النواب على موظفي "الشيوخ" مؤقتا لحين إعدادها، وفى هذا الصدد نص قانون مجلس الشيوخ على الإجراءات الآتية:

1 - يضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به.

2 - يسرى علي العاملين بمجلس الشيوخ فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

3 - إلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها، تسرى أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه.

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4 - يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

5 - يختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.

ومن المنتظر أن يتم إصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضوا في مجلس الشيوخ، ليتم استكمال تشكيل المجلس بـ300 عضوا، حيث ينص قانون مجلس الشيوخ على أن يشكل المجلس من 300 عضوا، 100 بالانتخاب بالنظام الفردى و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و100 يعينهم رئيس الجمهورية، وشهدت الفترة الماضية انتخاب 200 عضوا (فردى – قائمة) وقاموا بإنهاء إجراءات العضوية واستخراج الكارنيهات، ويتبقى الـ100 عضوا المعينين.

ويذكر أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد بجلسة يوم الأحد المقبل بتاريخ 18 أكتوبر 2020.