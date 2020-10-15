شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 6 أسباب وراء إصابات الذبحة الصدرية.. اعرف إزاى تحمى نفسك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية والتى تتضمن التقدم فى العمر وأدمان المخدرات ووجود إصابات فى العائلة ينم عن كونه مرض وراثى، بالإضافة إلى تناول أغذية بها دهون مشبعة وارتفاع فى ضغط الدم والتدخين.

الذبحة الصدرية من المشاكل الصحية الخطيرة التى يتعرض لها البعض وقد تهدد الحياة بالخطر وهى عبارة عن ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم فى الصدر، وعلى الرغم من أن الذبحة الصدرية شائعة نسبيًا، إلا أنه لا يزال من الصعب التمييز بينها وبين أنواع آلام الصدر الأخرى، مثل عدم الراحة الناتج عن عسر الهضم، إذا كنت تعانى من ألم فى الصدر غير مبرر، فاطلب العناية الطبية على الفور.

وتتمثل أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية ألمًا وانزعاجًا فى الصدر، ويمكن وصفه بأنه ضغط أو حرقة أو امتلاء، وقد تشعر أيضًا بألم فى ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك.

وتشمل الأعراض الأخرى التى قد تعانى منها مع الذبحة الصدرية ما يلي: "دوخة، إعياء وغثيان وضيق فى التنفس والتعرق"، ويجب أن يتم تقييم هذه الأعراض على الفور من قبل الطبيب الذى يمكنه تحديد ما إذا كنت تعانى من الذبحة الصدرية المستقرة أو الذبحة الصدرية غير المستقرة، والتى يمكن أن تكون مقدمة لنوبة قلبية.