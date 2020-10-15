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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتهمين المتسببين في مصرع فتاة المعادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر أمنى، أنه تم القبض على المتهمين بقتل مريم فتاة المعادى، وهما اثنين من أصحاب السوابق أحدهما من مصر القديمة والثانى من بولاق الدكرور.
وأضاف المصدر الأمنى، أن المتهمين أقارب (أولاد خالة)، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الحقائب بأسلوب خطف الحقائب باستخدام سيارة أحدهما يقود السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والأخر يقوم بخطف الحقيبة من المجنى عليها.
المتهمان بعد القبض عليهما
المتهمان بعد القبض عليهما
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