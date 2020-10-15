شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تصدر تنبيهًا «هامًا جدًا» لجميع الأئمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الأوقاف بياناً لجميع الأئمة بضرورة الالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة وعدم الخروج عنه أو اتخاذ المنبر في غير ما خصص له من الأمور الدعوية وفق خطة الوزارة.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي حمل عنوان «تنبيه هام جدا»، الأربعاء: «على جميع القيادات الدعوية بالمديريات الإقليمية متابعة ذلك ومتابعة الالتزام بإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، وموافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة فور وقوعها».