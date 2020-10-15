شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة جنوبًا.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وهناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على جنوب البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الانحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة، نشطة على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وعلى جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32– 20»، الإسكندرية «30 – 20»، قنا «38- 23»، الأقصر «39– 24»، أسوان «39 – 25».

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 28 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 50 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14).

أما غداً الجمعة فالطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصحراء الغربية، وعلى جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر مع أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «30 – 20»، الوجه البحرى «30 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28– 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33- 26»، شمال الصعيد «33 – 23»، جنوب الصعيد «37 – 25» درجة مئوية.

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ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 25»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 30»، شمال الصعيد «50 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14».

أما بعد غدً السبت فالطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون على: القاهرة الكبرى «30 – 19»، الوجه البحرى «30 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28 – 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33 – 26»، شمال الصعيد «32 – 23»، جنوب الصعيد «36 – 25» درجة مئوية.

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 25»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 30»، شمال الصعيد «50 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14».