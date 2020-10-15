شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات في مكافحة الفساد ضمن تدريب الدفعة الثالثة من العاملين بمحافظة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصلت فعاليات الدورة التدريبية للدفعة الثالثة التي يشارك فيها 35 من العاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية، ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه المحافظة لتأهيل وتدريب العاملين على العديد من المجالات والتخصصات والتي تتضمن محاضرات وورش عمل في: القانون،الإدارة المحلية،الأمن القومي،التواصل الفعال ،مكافحة الفساد،الاقتصاد ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات.
وتم عقد 3 جلسات: تناولت الجلسة الأول موضوع إدارة الأزمات والتي حاضر فيها اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،تلتها جلسة ثانية عن التخطيط الإستراتيجي بحضور الدكتور أحمد العقيلي،فيما اختتمت الجلسة الثالثة بمحاضرة عن مكافحة الفساد وحاضر فيها السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف،حيث يشرف على تنظيم الدورات: هند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشاري للشباب، وأحمد عادل الأمين العام المساعد.
يُذكر أن هذه الدورة والتي افتتحها محافظ بني سويف يوم الأحد الماضي،هي الدورة الثالثة التي يتم عقدها في إطار البرنامج التدريبي الذي تنفذه المحافظة بهدف تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، حيث تم عقد دورتين للدفعتين الأولى والثانية خلال شهري يوليو وسبتمبر الماضيين.
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