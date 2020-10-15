شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الأخير.. روابط تسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اليوم الخميس هو آخر موعد لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمةللحصول على منحة الـ500 شهريًا ولمدة 3 أشهر.

وتم فتح باب التسجيل 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر (الدفعة الرابعة)، وذلك على موقع وزارة القوى العاملة، للمتضررين من أزمة كورونا.

الرابط الاول للتسجيل:اضغط هنا

الرابط الثاني للتسجيل:اضغط هنا

رقم متختصر لأي استفسار أو شكوى:

1946

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ويجب وضع جميع البيانات بشكل صحيح خاصة الرقم القومي والاسم الرباعي ورقم الهاتف الذي سيتم التواصل عليه وإرسال الموافقات أو مواعيد الاستلام، وكذلك العنوان والمهنة وغيرها من البيانات التي يجب أن تكون مكتملة وصحيحة.