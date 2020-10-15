شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 283 مسجدًا وتحقيق أعلى أرباح في التاريخ.. «الأوقاف» تستعرض إنجازات 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت وزارة الأوقاف إنجازاتها خلال الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021، في مجال الدعوة وخدمة المجتمع وهيئة الأوقاف المصرية.

وذكر بيان للوزارة، الأربعاء، أنه في مجال الدعوة والتدريب تم افتتاح (3) مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – مطروح) ليصل إجمالي مراكز الثقافة الإسلامية التي تم إنشاؤها (35) مركزًا ثقافيًا، منها (اثنان) باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

وتم استحداث برامج التدريب عن بُعد، حيث انطلقت الدورة الأولى لعدد (100) إمام بتاريخ 5/7/2020م، وتم تنفيذ عدد (7) برامج تدريبية لعدد (500) إمام. واستحداث برنامج تدريبي خاص لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للأئمة والواعظات من خلال عقد عدة دورات متتابعة للأئمة والواعظات.

وتم تنفيذ عدد (5) برامج تدريبية متخصصة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين. وتنفيذ عدد (6) برامج تأهيلية بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية للأئمة الجدد.

وتم تنفيذ (3) معسكرات تثقيفية للأئمة والواعظات والوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية. وتنفيذ عدد (3) دورات تدريبية في معالجة القضية السكانية والقضايا المتعلقة بالأسرة.

وجرى عقد ثلاث دورات تدريبية لمعلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية. وحصول (63) إمامًا وإداريًّا على رخصة الحاسب الآلي الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليصل عدد الحاصلين على رخصة الحاسب الآلي الدولية من أكاديمية الأوقاف إلى (283) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

قبول الدفعة الثانية من الأئمة والواعظات لبرنامج (الدورة المتكاملة) بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين. وإصدار سبعة كتب جديدة، هي: (حتمية التجديد الفقهي – فن الكتابات والجمل القصيرة “التغريدة والبوست” – الخطب العصرية جـ 8 – الكمال والجمال في القرآن الكريم – الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ 27 – موسوعة الفقه الإسلامي جـ47 – شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية جـ 4).

وجرت ترجمة ثلاثة كتب إلى سبع لغات أجنبية هي: (مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة وترجم إلى لغتين – الخطب العصرية وترجم إلى ثلاث لغات – مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى لغتين). وتم الدفع بعدد من القيادات الشبابية في العمل الإداري والقيادي بالوزارة والجهات التابعة لها.

وفي مجال إحلال وتجديد وعمارة المساجد وصيانتها، تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم (96) مسجدًا بتكلفة مالية بلغت (125،310،000) جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف. وتم فرش (285) مسجدًا بكمية فرش بلغت (100) ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت (17،500،000) مليون جنيه، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى. وتم افتتاح (282) مسجدًا جديدًا.

وفي مجال البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية، تم صرف نحو ستة عشر مليون جنيه مساعدات وإعانات للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. وصرف (9،709،101) جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى. 1441هـ / 2020م. وتوزيع (970) طن لحوم أضاحي على 970 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

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وعن هيئة الأوقاف المصرية، بلغ إجمالي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف الربع الأول من العام المالي الحالي 2020/2021م مبلغ (315،384،749) جنيهًا (ثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا) بزيادة تقدر بنحو (90 مليون جنيه) بنسبة تقدر بنحو 39،9 % عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019/2020م، وزيادة تقدر بنحو (116مليونًا) بنسبة تقدر بنحو 58،1% عن نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي 2018/2019م.

وجرى افتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية ووفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد (769) باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي.

وفي مجال الدعوة الإلكترونية، تمت إضافة أربع صفحات إلكترونية بأربع لغات أجنبية جديدة هي: (لغة الماندنكو (البمبرا) – لغة الهوسا – اللغة الصومالية – اللغة الأمهرية) ليصبح إجمالي عدد الصفحات (21) صفحة إلكترونية باللغات الأجنبية المختلفة. ونشر (6) رسائل دعوية مترجمة للغات الأجنبية، ليصل إجمالي عدد الرسائل الدعوية المترجمة إلى (14) رسالة دعوية. ونشر ثلاثة أعداد إلكترونية من مجلتي (منبر الإسلام) و(الفردوس)، واللتين تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، تم علاج (48) حالة إصابة بفيروس كورونا، وتم شفاؤها شفاءً تامًا، ليرتفع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى (94) حالة. وعلاج (293) مريضًا من حالات قوائم الانتظار، وتزويد مستشفى الدعاة بعدد (6) أجهزة طبية حديثة ومتطورة.