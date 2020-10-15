شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يبحث شكاوى المواطنين فى اللقاء المفتوح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، مع المواطنين، اليوم، بحضور متدربي دفعة الفريق محمد العصار من (البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة)، لوضع الحلول الفورية لمشكلات المواطنين المتقدمين بطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة.
والتقى بعدد من المواطنين وتم بحث كل الطلبات المقدمة، والتى تضمنت ( فتح شارع بمنطقة حي وسط - اعفاء من التصالح أو تخفيض النسبة - طلب فوق الكثافة للالتحاق بمدرسة صلاح الدين الابتدائية - بالإضافة إلى طلب رصف شارع بمنطقة السواقي بحي شرق - وطلب ازالة كشك بجوار شارع كليوباترا بمنطقة حي وسط بالأقصر).
وتم التأكيد على الاهتمام المستمر من جانب رئيس مدينة الأقصر على ضرورة بذل كل الجهود للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتسهيل إجراءات حصول المواطن على أفضل خدمة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وخلق قنوات جديدة لتوصيل الخدمات للمواطنين فى أماكن تواجدهم على اختلاف مستواهم.
كما تم التأكيد على رؤساء الأحياء والإدارات المعنية على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ المستشار مصطفى ألهم وتعليمات رئيس مدينة الأقصر بسرعة تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، كل فيما يخصه وفقا للقواعد المنظمة والإمكانيات المتاحة وسرعة التعامل الفورى مع مطالب واحتياجات المواطنين، وكذا العمل الميدانى وسط المواطنين بالشارع لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.
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