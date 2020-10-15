شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان ووزارة التضامن توقعان برتوكول تعاون لخدمة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ان الجامعة وقعت اليوم الثلاثاء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، على بروتوكول تعاون لافتتاح مراكزللتضامن الاجتماعي داخل جامعه أسوان لتقديم خدمات لطلاب وطالبات الجامعه بأسوان .
وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن بروتوكول التعاون يهدف إلى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة أسوان وذلك لتقديم حزمة من الخدمات الإجتماعية التي يحتاجها الطالب الجامعي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وتقديم خدمات وبرامج: تأهيلية وتوعوية وتثقيفية واقتصادية وعلاجية للجميع الطلاب سواء كان الطالب طبيعي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد الدكتور أحمد غلاب بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي والتي تساهم مع الجامعة في خدمة ورعاية أبنائنا الطلاب بمختلف فئات المجتمع والعمل على مواصلة التعاون المثمر والبناء .
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