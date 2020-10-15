شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 48 رحلة دولية تقل 5900 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 48 رحلة دولية، اليوم الخميس، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، إنجامينا، الخرطوم، الشارقة، تونس، البحرين، نيويورك، جوانزو، لاجوس، ابوجا، أكرا، موسكو، القصيم، المدينة المنورة، بغداد، مسقط، جوهانسبرج، و ثلاث رحلات إلي كل من، جدة ودبي، ورحلتين إلي كل من، إسطنبول، أبوظبي، بيروت، الدمام، الرياض و 7 رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5900 راكب.

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وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .