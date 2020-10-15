شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسين هريدى: الإخوان اتفقوا مع مخابرات أمريكا على اغتيال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إدارة جورج بوش والمخابرات الأمريكية، قامت بتغيير الاسم الكودى الخاص بأحد القادة العرب كان يعمل كعميل مع جهاز الـ CIA، وقال: "شعار حركة 6 أبريل، هو نفس شعار إحدى الحركات فى صربيا، وأنه تم تدريب عدد من أعضاء الحركة فى صربيا، وإدارة بوش الإبن بعد هجمات 11 سبتمبر، وصلها القناعة بضرورة الإطاحة بعدد من الأنظمة العربية ومن بينهم مصر".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج "من مصر"الذى يذاع على قناة cbc: "علاقات جماعة الإخوان المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات الأمريكية، تعود إلى ما قبل عام 1952، لدرجة أنه تم الاتفاق بينهما على إنشاء ما عرف بالمركز الإسلامى فى جينيف، وكان هدفه هو اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر".

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وقال: "لو راجعت جلسات الاستماع فى الكونجرس والخاصة بالأوضاع الداخلية فى مصر، مش هتلاقى ولا حد من الناس اللى بتروح تشهد هناك يعترفوا أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، على الرغم من تورطهم فى عمليات إرهابية وأنهم المصدر الأول للإرهاب، وهم لن يعترفوا أن الجماعة الأم للإرهاب هى جماعة الإخوان الإرهابية منذ الأربعينيات من القرن الماضى".