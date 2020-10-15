شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشير لمقال حول علاقة ابن بايدن بأوكرانيا ويصف خصمه: "سياسى فاسد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه بعد 20 يوما من الآن سيفوز بهذه الانتخابات وسيفوز بأصوات هذه الولاية، وأضاف فى فعالية انتخابية فى ولاية أيوا، أنه نصح بارتداء قبعة لأن هناك الكثير من الرياح، لكنه رد عليهم أن شعره قوى للغاية، لكنه يحمل قبعة "سنجعل أمريكا عظيمة مجددا" إذا دعت للحاجة لذلك.

وأشار إلى مقال بصحيفة "نيويورك بوست" يؤكد وجود علاقة بين أوكرانيا وهانتر بايدن، وحصوله على أموال ليؤثر على والده عندما كان نائبا للرئيس فى إدارة أوباما، وأكد أن بايدن يجب اعتباره "سياسيا فاسدا" ولا يجب أن يترشح لهذا المنصب.

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وقال إن الرسائل الإلكترونية تظهر كذب إدارة أوباما وعلاقتها مع روسيا ومع أوكرانيا، ساخرا من اتهام إدارته بوجود علاقة مع روسيا.

وانتقد وسائل التواصل الاجتماعى، مثل تويتر بعد منعها المتحدثة باسم البيت الأبيض من إعادة نشر مقال نيويورك بوست، قائلا إنهم منعوها من نشر الحقيقة.

وأضاف أن هانتر ابن بايدن حصل على امتيازات لمجرد أن والده نائب الرئيس، حيث استطاع أن يجمع الملايين من الدولارات بعد أن تم تسريحه من الجيش، وطالب بايدن بالاعتذار للشعب الأمريكى.