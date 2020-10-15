شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم توقيع بروتوكولين للتعاون مع البنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى المصرى، لتقديم قروض ميسرة للمزارعين 5%، للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وأضاف إبراهيم فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه لا يتم إعطاء طالبى التمويل الأموال، إنما يتم توفير كافة المتطلبات التى يحتاجها المزارع لتنفيذ الرى الحديث عن طريق موردين لضمان الجدية فى التنفيذ.

يشار إلى أنه تم تحديد المعايير والضوابط والآلية التى يتم بها إتاحة القروض للمزارعين، وآلية استرداد تلك القروض والتأكيد على التيسير على المزارعين للحصول على تلك القروض.

وتعمل وزارة الرى على رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد فى استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى و الصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.

يذكر أن الوزارة نجحت فى تنفيذ خطوات جاده لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الري بالأراضي القديمه بالوادى والدلتا والتي تسهم في زيادة الانتاجية المحصولية للفدان، والكفاءه الإنتاجية الزراعية لوحدة المياه والمعروفه بالقيمة المضافة لوحده المياه، والحفاظ على صحة الفلاح والمواطن المستهلك للانتاج الزراعى سواء فى الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفة.