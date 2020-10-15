شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يوجه بمراجعة المقررات الدراسية غير المستكملة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
البابا توضروس: جميعنا يرى ما يحدث فى مصر من نهضة ويخرج شخص "يكسر المجاديف"
حظر الدعاية وبدء الصمت الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب الأحد المقبل
إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا
مدرس يقفز من الدور الثالث هربا من حملة على مراكز الدروس الخصوصية
السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة
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