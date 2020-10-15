أخبار × 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يوجه بمراجعة المقررات الدراسية غير المستكملة بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل مدبولى يشهد توقيع بروتوكول لاستخدام كارت الخدمات الحكومية بالتأمين الصحى والتموين بعد الإقبال الكبير.. مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين وينتهى السبت البابا توضروس: جميعنا يرى ما يحدث فى مصر من نهضة ويخرج شخص "يكسر المجاديف" "الأعلى للجامعات " يوجه بمراجعة المقررات الدراسية غير المستكملة بسبب كورونا غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه حظر الدعاية وبدء الصمت الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب الأحد المقبل الحكومة توافق على مبادرة العربى للإنماء الاقتصادى بتأجيل سداد القروض الممنوحة لمصر Advertisements الصحة: فحص 10ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا "التأمينات" تواصل صرف معاشات أكتوبر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة مدرس يقفز من الدور الثالث هربا من حملة على مراكز الدروس الخصوصية رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو الرعاية الصحية تعلن تقديم 350 ألف خدمة بوحدات بورسعيد خلال 3 شهور السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

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