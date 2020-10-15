"الأعلى للإعلام" يوافق على طلب ترخيص قناة ويطالب 3 باستكمال الأوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص القنوات، وأقر الموافقة على طلب واحد وعدم الموافقة على 3 طلبات لحين استكمال الأوراق وإعادة الاستعلام فيما يخص طلب واحد، وقرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ لبحث كل الطلبات المقدمة في فترات سابقة، وإعداد جدول زمني للانتهاء منها جميعاً.

وأعاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر التأكيد على انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للصحف والمواقع والقنوات في 24 نوفمبر 2020م.

وأوضح المجلس أن خطوات ترخيص قنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث تتمثل في:

- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه.

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- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حالة.

- بعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة التراخيص.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.