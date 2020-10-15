استدعاء رفيقتها قبل الحادث.. 5 قرارات للنيابة في واقعة "سحل فتاة المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة فتاة المعادي "مريم" البالغة من العمر 14 عاما.

وقالت النيابة في بيانها اليوم الأربعاء، إنها تلقت في غضون الساعة السابعة مساءً بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها "مريم" البالغة من العمر أربعة وعشرين عامًا بحي المعادي، وأنَّ شاهدًا قد أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.

وأصدرت النيابة عدة قرارات لكشف ملابسات الحادث كالتالي:

- كلفت ضباط الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمضاهاة الدماء في موقع الحادث بعينة من دماء المجني عليها.

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- حصلت النيابة على 5 مقاطع مرئية من آلات المراقبة "الكاميرات" سيتم تفريغها للوصول لمرتكبي الحادث.

- أمرت باستدعاء فتاة كانت بصحبة المجني عليها ثبل الحادث لسماع شهادتها.

- طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

- أمرت بضبط وإحضار مرتكبي الحادث.