شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توقع بروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى شركات التصنيع الغذائي ببورسعيد، لإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان بمصر.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة تعمل على التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات مصر، لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للانضمام لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي استطاعت خلال 3 سنوات فقط من تطبيقها ان تكون علامة مميزة بالتعليم الفني بمصر ويسعى العديد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى الإنضمام إليها.

وأضاف مجاهد، أنه تم إدراج عدد من التخصصات التي تطبق لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بهذا العام الدراسي 2020/2021.

وأكد مجاهد تشجيع الوزارة للقطاع الخاص على الاستثمار في إعداد وتأهيل عمال فنية مدربة على أعلى مستوى وقادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل وفق أفضل النظم والمعايير التي تطبق بمختلف دول العالم، وذلك من خلال طرح سبل جديدة تسهل وتشجع على الاستثمار في مجال التعليم الفني من خلال التوسع في تطبيق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تقوم على الشراكة مع شركات القطاعين الخاص والعام، وذلك وفق استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والأهتمام بالعمالة الفنية، وتأهيل عمالة فنية قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي أو الدولي.

في سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن المدرسة تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تصنيع الأجبان، وستعمل المدرسة على إعداد عمالة فنية مدربة مؤهلة بشكل كامل على العمل بمجال كنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان، داخل وخارج مصر، وذلك من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، حيث سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بمصانع الشركة.

وأكمل بصيلة، أنه فيما يتعلق بمعلمي وإداريي المدرسة، فسيتم اختيارهم من معلمي وإداري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال اعلان رسمي سيتم الاعلان عن تفاصيله قريبًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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